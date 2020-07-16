شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "صحة" أبوظبى أول المتطوعين لتجارب لقاح محتمل لـ«كورونا» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة بأبوظبى، اليوم، المتطوعين للمشاركة في أولى التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة من لقاح محتمل، ومدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية، لفيروس كوفيد 19 غير النشط وفقا لما ذكرته الإمارات اليوم، وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن بدء إجراء التجارب من قبل مجموعة "جي 42 الطبية، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، تحت إشراف دائرة الصحة بالإمارة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وقال رئيس قسم البحوث ورئيس مشروع اللقاحات في مجموعة "جي 42 الطبية"، وليد زاهر، أن اتفاقية التجارب السريرية للقاح كورونا تشمل ليس فقط المرحلة الثالثة وإنما تصنيع وإنتاج اللقاح وسيتم الإعلان عن ذلك لاحقا.

وكشف زاهر عن اطلاق حملة لجمع 15 ألف متطوع للتجارب السريرية للقاح كورونا ويتم اختيار المتطوعين وفقًا لشروط معينة منها أن لا يكون المتطوع مصاباً بكورونا وأن يتمتع بصحة جيدة.

وكان الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، أعلن امس عدم تسجيل دولة الإمارات لأى حالات وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث كتب عبر حسابه على تويتر، " بفضل الله وتوفيقه ثم بجهود خط الدفاع الأول وتفانيهم وبالالتزام المسؤول من أفراد مجتمعنا .. نعلن عدم تسجيل حالات وفاة بسبب " كوفيد - 19 " في دولة الإمارات خلال آخر 24 ساعة.. هذه نتيجة مبشرة لنا جميعا .. التحدي مستمر ونحن بحاجة إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية"