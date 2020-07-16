شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد" العراقية: ادراج مشروع قناة البدعة ضمن موازنة العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن وزير الموارد المائية بدولة العراق مهدى رشيد الحمدانى، اليوم الخميس، تضمين مشروع قناة البدعة لتحلية المياه في محافظة البصرة بموازنة العام المقبل.
وقال الحمداني لوكالة الانباء العراقية (واع): ان "قناة البدعة تم تنفيذها قبل 23 عاما دون دراسة مستفيضة وفيها الكثير من التجاوزات والانهيارات مما يؤثر على نوعية المياه الواصلة الى البصرة"، مبينا ان "مساحة القناة تقدر بحوالي 240 كم متراً والوزارة تنفق سنويا مبالغ كبيرة لاعمال الصيانة والادامة".
واوضح ان "خطة الوزارة تتضمن تحويل القناة الى انابيب وفي ثلاثة مسارات، مؤكدا ان "تحويل القناة الى انبوبية سينقذ الوضع بالكامل وينهي معاناة محافظتي البصرة وذي قار من ناحية كمية ونوعية المياه".
وبين الحمداني ان "رئيس الوزراء اصدر صيغة قرار بتكليف وزارة المالية باتخاذ الاجراءات بالتنسيق مع محافظة البصرة ووزارة البلديات لاستكمال اعداد التصاميم والمباشرة بالمشروع بتحويل القناة من قناة مفتوحة الى انبوبية، فضلا عن الايعاز لوزارتي التخطيط والمالية لتضمينه بموازنة العام المقبل".
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