شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسوما اتحاديا بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وعضوية كل من : - عبدالرحمن صالح آل صالح " نائبا للرئيس ، وعبدالحميد محمد سعيد "محافظ المصرف المركزي، وسعادة يونس حاجي الخورى، و خالد محمد سالم بالعمى، زخالد أحمد حميد الطاير، والدكتور علي محمد بخيت الرميثى، حسبما جاء في وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتأسس "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" بموجب القانون الاتحادي رقم / 10 / لسنة 1980 بصفته مؤسسة عامة.

ويعمل المصرف على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وكفاءة النظام المالي، وحماية المستهلكين، من خلال الإشراف والرقابة الفعالة التي تساهم في دعم النظام الاقتصادي المستدام.

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ومن بين أهم أهدافه الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي والمساهمة في تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة وضمان الإدارة الرشيدة لاحتياطياته الأجنبية.

كما يضطلع المصرف بمسؤوليات وضع وتنفيذ السياسة المالية بالتماشي مع الأجندة الوطنية وممارسة امتياز إصدار العملة الوطنية وتنظيم الأنشطة المالية المرخصة، ووضع الأحكام والأسس الخاصة بها، وتحديد الممارسات الإحترازية اللازمة لممارسة مهامها ووضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة ومراقبة الوضع الإئتماني في الدولة والمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني فضلا عن إدارة الاحتياطيات الأجنبية، للاحتفاظ "في جميع الأوقات" باحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية وتنظيم البنية التحتية المالية وتطويرها في الدولة بما فيها أنظمة الدفع الإلكتروني، والعملة الرقمية وتسهيلات القيمة المخزنة.