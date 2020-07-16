شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تمدد الحجر الجزئى على 29 ولاية لمدة 10 أيام بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت السلطات المعنية فى الجزائر، مد الحجر الجزئي على 29 ولاية لمدة 10 أيام بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر، أمس الأربعاء، تسجيل 554 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضة.
يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.
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