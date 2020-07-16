شكرا لقرائتكم خبر عن "العمل" العراقية: اطلاق وجبة جديدة من قروض العاطلين نهاية الشهر الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة العراق، اطلاق وجبة جديدة من قروض العاطلين عن العمل نهاية الشهر الحالي.

وقال مدير عام التدريب في الوزارة رائد جبار باهض لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، ان "الوزارة خصصت القروض الميسرة بدون فوائد للعاطلين عن العمل والمسجلة اسماؤهم ضمن قاعدة البيانات"، مشيرا الى "يوم غد الجمعة هو اخر موعد لتحديث بيانات الراغبين للحصول على قرض".

واوضح ان "نهاية الشهر الحالي سيتم اطلاق الوجبة 28 من القروض وستشمل اكثر من 5000 لجميع المحافظات"، لافتا الى ان "انجاز معاملة منح القرض تستغرق 30 يوماً".

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ودعا باهض "الشباب ممن يرغبون بالحصول على القروض الاستفادة من مراكز التدريب المهني في بغداد والمحافظات لتطوير مهاراتهم"، مبينا ان "التقديم على القروض يكون من خلال منافذ الوزارة الالكترونية".

وفي وقت سابق ذكر وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة العمل ستطلق قروضاً مالية قريباً للمشمولين بالحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل حيث لديها مبالغ من صندوق النقد الدولي ستحولها لقروض"، كاشفاً عن "وجود تعاون مع منظمات دولية لتقديم المساعدات لذوي الإعاقة والمشمولين بالحماية الاجتماعية".