شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" العراقية: لقاح كورونا فى مرحلة التجارب النهائية وسيوزع فور الانتهاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكدت وزارة الصحة بدولة العراق، اليوم الخميس، ان اختبار لقاح كورونا وصل الى المراحل النهائية وسيتم توزيعها على دول العالم فور الانتهاء.

وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الوزارة باشرت بالتفاوض بشأن اللقاح"، مؤكدا ان الاختبارات وصلت الى المراحل النهائية وفور الانتهاء سيتم توزيعه مباشرة".

واوضح ان "المنظمة الدولية هي من تشرف على اللقاح لغرض توفيره لجهات عدة، وسيكون التوزيع حسب الحاجة والخطورة والفئات العمرية وعدد السكان لكل دولة"، مؤكدا ان "سعر اللقاح سيكون مدعوما لضمان وصوله الى دول العالم كافة".

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يذكر وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، في وقت سابق التواصل مع شركة أسترا زينيكا لحجز كميات من لقاح كورونا.

وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة تواصلت مع شركة أسترا زينيكا وهي بالمرحلة الثالثة من عمليات إنتاج اللقاح وتم حجز كميات خاصة للعراق في حال نجاحه لمواجهة كورونا"، لافتا إلى أنه "لا يوجد علاج خاص لفيروس كورونا حتى الآن".

وأشار إلى أن "العلاج الروسي ممكن تصنعيه في إي بلد وحقق نتائج في أمريكا واليابان ومصر"، مبينا أن "الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية لديها ضوابط باستيراد هذا الدواء واعتمدته جزءا من البروتوكولات العلاجية لمواجهة جائحة كورونا".