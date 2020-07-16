الدفاع التركية: توقيف 4 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي سوريا

أنقرة / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إلقاء القبض على 4 إرهابيين من منظمة "بي كا كا / ي ب ك" في منطقة عملية "غصن الزيتون" شمالي سوريا.

وأفادت الوزارة في تغريدة عبر تويتر، أنها رصدت 4 إرهابيين من منظمة "بي كا كا / ي ب ك" في منطقة عملية "غصن الزيتون".

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وأضافت: "تم إلقاء القبض عليهم قبل أن يصلوا إلى آمالهم الغادرة"، مشيرة إلى أنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ أنشطة إرهابية تهدف إلى تقويض الأمن والسلام في المنطقة.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها لـ 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.

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