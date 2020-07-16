الكويت تبحث مع فرنسا وبريطانيا جهود حل أزمات المنطقة

الكويت/ الخليج 365

بحثت الكويت مع كل من فرنسا وبريطانيا، الخميس، التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود الرامية لحل أزمات المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء بالكويت جمع وزير الخارجية أحمد ناصر الصباح، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، واتصال هاتفي مع نظيره البريطاني دومینیك راب، وفق الوكالة الرسمية (كونا).

وتضمنت المباحثات الكويتية الفرنسية "تبادلا في وجھات النظر حیال التطورات الأخیرة على الساحتین الإقلیمیة والدولیة".

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وبحث وزيرا خارجية البلدين "آخر المستجدات المتعلقة بالجھود الدولیة الرامیة نحو إیجاد حل للأزمات في المنطقة".

كما تطرق الاتصال الهاتفي بين وزيري الخارجية الكويتي والبريطاني إلى "بحث مستجدات القضایا الإقلیمیة والدولیة والتطورات السیاسیة في المنطقة".

وأكد الجانبان على "مواصلة التنسیق والتعاون القائمین فیما بینھما عبر التباحث والتشاور المستمرین في كل القضایا، محل الاھتمام المشترك بین البلدین"، حسب المصدر ذاته.

وتشهد المنطقة، التي تعج بصراعات مسلحة وتوترات سياسية، زخما عربيا ودوليا لافتا خلال الأشهر الماضية، لاسيما في ليبيا واليمن وسوريا.

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