"الدفاع التركية".. تحيّد 3 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد 3 ارهابيين من منظمة "بي كا كا"، بمنطقة حفتانين شمالي العراق، في إطار عملية "مخلب النمر".

وأفادت الوزارة في بيان، أن الإرهابيين تم تحييدهم بغارة جوية، إثر رصدهم ضمن إطار عملية "مخلب النمر" التي تواصل نجاحها.

وأكدت أن عملية "مخلب النمر" ستستمر حتى تحييد آخر إرهابي بالمنطقة.

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وفي 17 يونيو الماضي، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" في "حفتانين"، ضد عناصر "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية، الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو/ حزيران الفائت.



يُذكر أن "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.

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