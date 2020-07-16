“التأمينات الاجتماعية” توضح حالات استحقاق معاش المتوفى ‏ونسب التوزيع

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الحالات التي ‏يحق فيها صرف معاش المتوفى للمستحقين وبالتساوي، وبنسب ‏معينة، طبقًا لعدد الأفراد.‏

وحددت 4 اشتراطات لاستحقاق صرف المعاش لأفراد عائلة المشترك، وذلك في حال وفاة صاحب معاش التقاعد أو العجز ‏غير المهني أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم، وكذلك إذا ‏توفي المشترك نتيجة إصابة عمل أيًا كانت مدة الاشتراك.‏

وشملت أيضًا، حال وفاة المشترك وهو على رأس العمل الخاضع ‏للنظام وتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة، أو 6 ‏أشهر متقطعة.‏

وأوضحت المؤسسة أنه يحق للمستحقين صرف المعاش، في حال ‏إذا كان المشترك قد ترك العمل الخاضع للنظام، وتوفر لديه مدة ‏اشتراك لا تقل عن 120 شهرَا، أو 60 شهرًا على الأقل، مع ‏إضافة مدة اعتبارية مكملة لـ 120 شهرًا.‏

وبيّنت أن المعاش يصرف بنسبة 100%، وبالتساوي، إذا كان ‏المستحقون ثلاثة أو أكثر، وبنسبة 75% إذا كانا اثنين، و50% حال ‏استحقاق شخص واحد للمعاش.