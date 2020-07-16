شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 8 آلاف جندي..تايوان تجري تدريبات عسكرية للتصدي لغزو محتمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرت القوات الجوية والبحرية والبرية التايوانية، الخميس، تدريبات بالذخيرة الحية تحاكي صد قوة غزو، في استعراض قالت الرئيسة، تساي إينج وين: إنه يظهر إصرار القوات على الدفاع عن الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها.
ووجهت مقاتلات (إف-16) ومقاتلات (تشينغ- كو) المحلية الصنع ضربات وأطلقت دبابات قذائف لتدمير أهداف على الشاطئ، وشارك نحو 8000 جندي في التدريبات التي أجريت على شريط ساحلي قرب تايتشونغ في وسط تايوان، وتدريبات (هان كوانغ) هي التدريبات الرئيسية التي تجريها تايوان سنوياً، وتأتي هذا العام، في وقت كثفت فيه الصين من نشاطها العسكري حول الجزيرة، بما يتضمن إطلاق مقاتلات وقاذفات بالقرب مما تصفه بكين بأنه «أرضها المقدسة».
وقالت الرئيسة أمام القوات: تدريبات هان كوانغ حدث سنوي رئيسي بالنسبة للقوات المسلحة لتقييم تطور قدراتنا القتالية، وهي بالإضافة إلى هذا تجعل العالم يرى إصرارنا وجهدنا في الدفاع عن أراضي البلاد، وحققت تساي، فوزاً انتخابياً ساحقاً في يناير/كانون الثاني الماضي، مما مكنها من تولي الرئاسة لفترة ثانية، وقد جعلت من تحديث الجيش أولوية رئيسية، وكشفت تايوان العام الماضي، عن أكبر إنفاق دفاعي مُنذ أكثر من عشر سنوات.
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