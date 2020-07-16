تجدد الاشتباكات الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارتا الدفاع في أرمينيا وأذربيجان، أن المواجهات على الحدود الشمالية بين البلدين استؤنفت، الخميس، بعد يوم من الهدوء.

وقالت الوزارتان في بيانين منفصلين: إن معارك تجري صباح الخميس، على الحدود الشمالية بين البلدين، وأكدت كل من باكو ويريفان أنها تصدت لهجوم شنه الطرف الآخر.

وكانت المعارك بين البلدين المتناحرين منذ عقود توقفت بين منتصف ليل الأربعاء، وصباح الخميس، بعد مواجهات دامت ثلاثة أيام، وقالت وزارة الدفاع الأرمينية: إنه تم صد العدو بعد معركة طاحنة، مؤكدة أنها منعت صباح الخميس «محاولة تسلل» وألحقت خسائر بعدوها. متابعة: إن القوات الأذربيجانية بدأت في الساعة 01.00 بتوقيت جرينيتش، قصف قريتي أيجيبار وموفسيس بمدفعية الهاون.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية: إن وحدة من «القوات المسلحة الأرمينية حاولت مجدداً مهاجمة مواقعنا في منطقة توفوز على الحدود الآذرية الأرمينية، مضيفة: قرى أغدام ودونار غوشتشو وفاخليدي تتعرض لنيران أسلحة ثقيلة وقذائف هاون، في المقابل، لم يشر أي من الطرفين إلى سقوط ضحايا في المواجهات الأخيرة.

وقتل 16 شخصاً بين الأحد والثلاثاء في معارك على الحدود، بين هذين البلدين اللذين يخوضان نزاعاً مُنذ عقود للسيطرة على منطقة «ناغورني قره باغ»، الانفصالية بجنوب غرب أذربيجان، والتي سيطر عليها انفصاليون أرمينيون خلال حرب في تسعينات القرن الماضي، أدت إلى مقتل 30 ألف شخص، وكانت روسيا القوة الإقليمية، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، دعوا الجمهوريتين السوفييتيتين السابقتين، إلى وقف إطلاق النار.

في المقابل، تتبادل باكو ويريفان الاتهامات ببدء المعارك، وعلى الرغم من وساطة دولية بدأت قبل حوالي ثلاثين عاماً، لم يتمكن البلدان من التوصل إلى حل للنزاع حول «ناغورني قره باغ»، التي تهدد باكو باستمرار باستعادة السيطرة عليها بالقوة.

والنفقات العسكرية لأذربيجان الدولة النفطية، أكبر بكثير من كل ميزانية أرمينيا، لكن يريفان تنتمي إلى تحالف سياسي عسكري تقوده موسكو، هو منظمة معاهدة الأمن الجماعي.