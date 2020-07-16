مقتل 7 أشخاص في تحطم طائرة استطلاع تركية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل سبعة عناصر أمن عسكريين أتراك في تحطم طائرتهم بشرق البلاد، وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية الخميس.

ونقلت وكالة الأناضول عن وزير الداخلية، سليمان صويلو، أن طائرة الاستطلاع تحطمت في جبال آرتوس، وهي بركان خامد في محافظة وان، وأضاف وزير الداخلية أن الاتصال بالطائرة التي كانت تقل طيارين اثنين وخمسة موظفين تقنيين"، قطع قرابة الساعة 19.45 بتوقيت جرينيتش، الأربعاء، موضحاً أنها سقطت عن ارتفاع 2200 متر.

والطائرة التي يعود تصنيعها للعام 2015 كانت تقوم بمهمة "استطلاع ومراقبة" في وان وفي محافظة هكاري المجاورة ذات الغالبية الكردية، مُنذ الاثنين، وفق الأناضول.