اعتقال 142 شخصاً في تظاهرة منددة بالإصلاح الدستوري في موسكو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتقلت قوات الأمن في موسكو، الأربعاء، 142 شخصاً إثر تظاهرة نظّمتها المعارضة في وسط العاصمة، بحسب ما أفادت منظمة «أوفد-إنفو» الحقوقية المتخصصة بمتابعة التظاهرات في روسيا.

وقالت المنظّمة إنّ ما مجموعه 142 شخصاً اعتقلوا في العاصمة، إثر هذه التظاهرة التي لم يتم الترخيص لها والتي جرت للاحتجاج على إصلاح دستوري منح بشكل خاص الرئيس فلاديمير بوتين الحقّ في البقاء في السلطة حتى عام 2036، وبعد التظاهرة التي جرت وسط طقس ماطر في ساحة بوشكين، شاهد مراسلو فرانس برس قوات الأمن وهي تلقي القبض على متظاهرين وصحفيين في أحد شوارع وسط العاصمة، وأوقفت قوى الأمن لبعض الوقت أحد مراسلي وكالة فرانس برس.

وقالت عضو المجلس البلدي يوليا غاليامينا، التي تنتمي إلى المعارضة، على فيسبوك، إنّها اعتقلت مع ابنتها في موسكو، وغاليامينا التي كانت تجمع مع أنصارها تواقيع لتقديم عريضة بهدف الطعن بالتعديل الدستوري أمام المحكمة العليا، كتبت على تويتر أنّها أحزرت «نتيجة ممتازة» بجمعها 5000 توقيع، وكان الناخبون الروس وافقوا بأغلبية 78% على هذا الإصلاح الدستوري وذلك في استفتاء أجري في نهاية يونيو ومطلع يوليو، لكنّ المعارضة اتّهمت السلطات بتزوير النتيجة على نطاق واسع.

وينصّ الإصلاح الدستوري بشكل خاص على تعزيز سلطات الرئيس، فلاديمير بوتين، والسماح له بالترشّح لولايتين رئاسيتين إضافيتين، ما يتيح له نظرياً البقاء في السلطة حتى عام 2036 وسيكون عمره عندها 84 عاماً.