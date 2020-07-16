الإمارات تواصل تقديم مساعداتها الإغاثية للشعب اليمني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم مساعداتها الإغاثية للشعب اليمني، في إطار رسالتها الإنسانية للتخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية التي تمس حياة السكان.

وعبر هيئة الهلال الأحمر، تم تقديم 40 طناً من المواد الإغاثية لـ 1370 أسرة بمخيم العليلي في مدينة الخوخة الساحلية، كانت قد فرت منذ خمس سنوات من مدن الحديدة والدريهمي وحيس والحوك والحالي والربصة نتيجة بطش ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وتقدم الأهالي بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات وذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» على الجهود المبذولة في سبيل تخفيف المعاناة والدعم النوعي الذي يقدمه الهلال في الجوانب الأساسية المتعلقة بحياتهم، وبلغ عدد السلال الغذائية، التي وزعت خلال هذا الأسبوع 2000 سلة غذائية، أي ما يعادل 85 طناً.