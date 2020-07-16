سهم تويتر يتراجع بحدّة بعد اختراق أصاب حسابات «عمالقة التقنية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هوى سهم تويتر بشدة مع إعلان الشركة عن قرصنة ضخمة اخترقت حسابات مشاهير السياسة والأعمال ونجوم الفن في الولايات المتحدة، وهبط السهم بعد إغلاق جلسة تداولات يوم الأربعاء بأكثر من 5% إلى ما دون 34.7 دولار، ومن ثم قلّص خسائره إلى حدود 3.3%، بعدما قالت الشركة أنها اتخذت إجراءات بينها وقف حسابات المشاهير التي تعرضت للاحتراق وأنها تحقق في الأمر.

ومن بين الحسابات المخترقة، حساب المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والملياردير إيلون ماسك، إضالفة إلى حسابات تويتر لعمالقة التقنية بما في ذلك حسابات جيف بيزوس مؤسس أمازون ورجل الأعمال وارن بافيت وكذلك بيل جيتس المؤسس المشارك لمايكروسوفت وحسابات شركتي أوبر وأبل. كما تعرض للاختراق أيضا حساب نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية مرتفعة الأربعاء في أعقاب بيانات أولية واعدة بشأن لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 وتقرير فصلي قوي من بنك جولدمان ساكس.

وقفزت أسهم شركة مودرنا بعد أن أظهرت دراسة على نطاق صغير أن لقاحها التجريبي لكوفيد-19 انتج مستويات مرتفعة من الأجسام المضادة التي تقتل فيروس كورونا.

وصعدت أسهم جولدمان ساكس بعد أن قال بنك الاستثمار إن إيراداته من التداولات تضاعفت في الربع الثاني، مدفوعة بتقلبات كبيرة في أسواق الأسهم والسندات منذ مارس آذار.

وارتفعت أيضا أسهم مورجان ستانلي وبنك أوف أمريكا قبيل إعلان نتائجهما اليوم الخميس.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 227.51 نقطة، أو 0.85 بالمئة، إلى 26870.10 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 29.04 نقطة، أو 0.91 بالمئة، ليغلق عند 3226.56 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 61.92 نقطة، أو 0.59 بالمئة، إلى 10550.49 نقطة.