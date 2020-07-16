السيسي يلتقي اليوم مشايخ وأعيان القبائل الليبية

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس السيسي يلتقي اليوم بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي. وقال المتحدث الرسمي، عبر حساب بموقع "فيسبوك"، تحت شعار "مصر وليبيا شعب واحد ... مصير واحد" "يلتقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد". وذكرت فضائية "سي بي سي إكسترا" المصرية، أن الرئيس السيسي أكد أن الهدف الأساسي للجهود المصرية تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي. Advertisements يشار إلى أن وفد من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية، كان وصل مساء أمس القاهرة، على متن طائرة من بنغازي؛ لمناقشة مستجدات الأزمة الراهنة وسبل الخروج من تلك الأزمة. © Sputnik . Inphgraphics تطورات الأزمة في ليبيا عقب مؤتمر برلين

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