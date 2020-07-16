شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح 9 أخطاء شائعة عند إسعاف المُصاب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، عن 9 أخطاء شائعة خلال الإسعافات الأّولية، قد تعرض المصاب لأضرار صحية جسيمة.

وأكدت الوزارة في مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن التصرف بشكل صحيح يساعد على إنقاذ المصاب.

وأوضحت الوزارة أبرز الأخطاء الشائعة في الإسعافات الأولية، والتي جاءت على النحو التالي:-

أولا: الشخص المصاب بالرعاف يجب عليه ألا يرفع رأسه بشكل مبالغ فيه، وعليه أن يجعل رأسه مائلًا قليلًا للأمام مع الضغط على الأنف ليتوقف النزيف.

ثانيا: عند التعرض لحروق بسيطة يجب وضع الحرق تحت الماء المعتدل من 10 إلى 15 دقيقة، وعدم وضع الثلج على الحرق مباشرة.

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ثالثا: عند فقد الأسنان يجب وضع الجزء المكسور في الحليب، والذهاب إلى طبيب الأسنان لإعادته في مكانه.

رابعاً: عند إصابة العين برذاذ المواد الكيميائية، لا يجب فرك العينين بقوة، وعلى الشخص أن يقوم بغسلهما بالماء لمدة 20 دقيقة والتوجه للطوارئ.

خامساً: عند تضميد الجروح لا تقم بإزالة الأجزاء العالقة بها، وقم فقط بتعقيمها وبعدها توجه مباشرة إلى الطوارئ.

سادساً: عند التعرض لكسر يجب الاتصال على الإسعاف، وعدم تحريك الجزء المكسور.

سابعاً: في حالة الصعقة الكهربائية لا تلمس الشخص المصاب، وقم بإيقاف مصدر الكهرباء إن أمكن والاتصال على الإسعاف.

ثامناً: عند شرب المواد السامة لا تعطي المريض أي شيء للشرب كالحليب أو الماء، وإنما عليك إزالة الأشياء المتبقية في فمه وقراءة ملصق الحاوية واتباع التعليمات والاتصال على الإسعاف.

تاسعاً: عند الشعور بالدوخة لا يجب النهوض بسرعة كبيرة، وعلى الشخص الاستلقاء أو الجلوس.