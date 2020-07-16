رئيس بنك فيلاديلفيا يحذّر من قدرات محدودة لمجلس الاحتياطي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا: إن الولايات المتحدة فشلت في السيطرة على فيروس كورونا وإنه توجد درجة عالية من عدم اليقين بشأن نطاق تأثير الجائحة في الاقتصاد.

وأضاف أنه وفقاً لمتوسط التوقعات، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يهبط بنسبة 20% في النصف الأول من هذا العام ثم ينمو بنسبة 13% في النصف الثاني.

وقال إن أكبر اقتصاد في العالم قد ينهي العام بكامله على تراجع بحوالي ستة في المئة.

وقال هاركر في تعليقات أدلى بها في ندوة عبر الإنترنت «ذلك ركود أكثر حدة بكثير مما عانيناه أثناء الأزمة المالية».

وأضاف أن صانعي السياسات بمجلس الاحتياطي لديهم مجال محدود فيما يتعلق بما يمكن أن يفعلوه لدعم الاقتصاد لأن الكثير سيعتمد على مسار الفيروس.

وقدم البنك المركزي الأمريكي استجابة قوية في مارس /آذار لدعم الاقتصاد بأن خفض أسعار الفائدة لتقترب من الصفر وأطلق حزمة إقراض طارئ للمساعدة في الحفاظ على تدفق الائتمان إلى الأسر والشركات.

وقال هاركر إن تعافي الاقتصاد من المتوقع أن يستغرق وقتاً طويلاً وسيكون بطيئاً. (رويترز)