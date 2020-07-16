رسالة بالعربية إلى سفيرة إسرائيل في القاهرة

وبعثت رئاسة الحكومة الإسرائيلية برسالة إلى السفيرة الإسرائيلية الجديدة أميرة أورون لدى مصر.
وكتب أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر" بارك فيها للسفيرة أميرة أورون، وصولها إلى القاهرة أمس لتولي مهامها الدبلوماسية.
وجاء في تغريدة جندلمان بالعربية: "ألف مبروك لسفيرتنا الجديدة في القاهرة، السيدة أميرة أورون، التي وصلت مصر أمس لتولي مهامها الدبلوماسية".
وتابع: "السفيرة أميرة هي السفيرة الإسرائيلية ال١٤ في مصر منذ التوقيع على معاهدة السلام وهي المرأة الأولى في هذا المنصب."
وأضاف: "بالتوفيق وإلى الأمام في تعزيز العلاقات الإسرائيلية المصرية".
وعملت أورون سابقا كموظفة في السفارة الإسرائيلية في القاهرة لمدة 3 سنوات، وكانت رئيس قسم "الشؤون المصرية" في وزارة الخارجية الإسرائيلية.
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