الأردن: فتح المطارات الشهر المقبل أمام الدول الخضراء

وقال العضايلة، لقناة "المملكة"، إن عمل المطارات سيكون أمام الرحلات القادمة من الدول الخضراء، أي الدول التي يكون فيها الوضع الوبائي منخفض الخطورة، وقد تزيد عن 10 في الأيام المقبلة، مرجحا أن تكون "النمسا، سويسرا، ألمانيا، إيطاليا، اليونان، قبرص، هونغ كونغ، وتايلاند".

وأشار العضايلة إلى أن الدول الخضراء قد تنقص لأن الوباء ينتشر، مؤكدا أن الأولوية في العودة للأردنيين المقمين في الدول التي سيسمح لها أو أي أردني مكث فيها لمدة 14 يوما، بدخول الأردن بدون الخضوع لحجر صحي ولكن سيحضر معه فحص لفيروس كورونا قبل 3 أيام من الوصول.

وأضاف: "هناك شروط تعمل وزارة السياحة والصحة والمطار أين سيقيمون وكيف سنتتبعهم قد يكون هناك فحوصات عشوائية للقادمين من تلك الدول".

ولفت العضايلة إلى وجود بعض الإجراءات المتعلقة بشروط ومعايير التقييم الصحي المعتمدة من وزارة الصحة عند إعادة عمل المطار، كما سيكون تنسيق مع الدول التي سيكون بيننا وبينها رحلات جوية.

وأتم: "نأمل أن تكون دول الخليج من المناطق التي تصل إلى الخضراء، لكن في التصنيف الدولي حتى الآن لم نر ذلك والدول العربية والأجنبية التي ما زال الوباء غير مسيطر عليه ما زال القادمون يخضعون للحجر 14 يوما".