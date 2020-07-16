شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يثير غضب السوشيال.. مذيع إسرائيلى يعامل أطفال فلسطين كالحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد رواد السوشيال ميديا فيديو منذ 5 سنوات لأحد نجوم الشاشة الإسرائيليين انتشر عبر مواقع السوشيال ميديا، وأثار غضبا واسعا بعدما ظهر برفقة عائلته وهو يتعاملون مع طفلين فلسطينيين من البدو كما لو كانوا حيوانات، وأظهرت لقطات الفيديو صاحب الواقعة الإسرائيلى وهو يخاطب الأطفال معه فى السيارة ويقول "لهم من يريد إطعام البدو؟ اعطه هذه" نريد اطعام البدو.

وظهر نجم الشاشة الإسرائيلية وهو يقوم بإلقاء الطعام من شباك السيارة على الأطفال كما لو كانوا حيوانات، وتبين أن صاحب الفيديو نجم برنامج أطفال إسرائيلى يدعى "روعى عوز" ويلقب بـ"روى بوي"، وهو من قام بتصوير الفيديو، وأقر بأن تاريخه يعود لـ5 سنوات مضت خلال رحلة عائلة برفقة اطفاله وزوجته.



الاسرائيلى يلقى الطعام على الاطفال

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المذيع صاحب الواقعة

وبعد أن انتشر الفيديو مجددا على وسائل التواصل الاجتماعي، وجد نفسه مضطرا إلى الاعتذار، مدعيا أنه لطالما استلهم من البدو.

وفى أعقاب قرار القناة التي يعمل بها تجميد تصوير الموسم الجديد من برنامجه، قال: "ليست لدي كلمات للتعبير عن الحزن والالم الذي سببته لجمهور البدور، وأعتذر من أعماق قلبى عن هذا الفيديو السخيف وغير الضرورى والمريع، وغضب الجمهور مبرر، ولقد ارتكبت خطأ فادحا"، وذلك كما نقلت الواقعة شبكة روسيا أون لاين.

وعلى جانب آخر، قال مسئولون بوزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنه تم تسجيل ألف و758 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى معدل إصابات يومية تشهده إسرائيل منذ تفشي الوباء حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية ومركز المعلومات والمعرفة الوطني لمكافحة كورونا، حسبما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، بأنه تم إجراء 24 ألفًا و892 اختبارا أمس الأربعاء وأن معدل الإصابة يبلغ 7%.

وأكدت الوزارة أن عدد الحالات الخطيرة بلغ 198، كما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 373، موضحة أن عدد المصابين بالفيروس في الوقت الراهن يبلغ 23 ألفا و926.