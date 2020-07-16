شكرا لقرائتكم خبر عن القبس: شريك نجل رئيس الوزراء السابق يفجر مفاجآت بأكبر قضية غسيل أموال بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد جملة بيانات مثيرة للجدل، أصدرها رجل الأعمال بشار كيوان الفرنسى الجنسية الشريك السابق لنجل رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح المبارك، المتهم الأول فى قضية الصندوق الماليزى، فجر كيوان مفاجأة جديدة بطلبه الشهادة فى القضية، وفق القبس.

وكشف مصدر مطلع تقديم كيوان، أمس، طلبا رسمياً للنيابة العامة بإدخاله طرفاً فى التحقيقات بالقضية، وتقديم شهادته عبر طلب إنابة قضائية؛ لأنه يتعذر حضوره إلى الكويت.

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وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يكون لشهادة كيوان تأثير فى القضية، وأن تكون لها تداعيات، قد تساعد فى الوصول إلى تفاصيل جديدة.

وواصلت النيابة العامة تحقيقاتها الماراثونية فى قضية الصندوق الماليزى، وأبلغ مصدر مطلع القبس أنه من المتوقع استدعاء عدد كبير من الأشخاص، سواء كمتهمين أو من باب الاستدلال، حتى يتم سؤالهم عن كيفية دخول هذه المبالغ عبر حسابات المتهمين من دون حسيب، أو سؤالهم.

وتابع المصدر: أحد التحويلات، والبالغة قيمته مليار دولار، جرى استقباله فى حساب إحدى الشركات، ثم تحويله خلال يومين فقط، كما أن هذه الشركة لا يتجاوز عمر إنشائها شهرين، وهذا أمر متوقّع بحثه أيضاً ضمن التحقيقات.