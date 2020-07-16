شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. رئيس هيئة الأركان: القوات المسلحة متمسكة بواجبها في حماية الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان بالجيش السودانى، التأكيد علي تمسك القوات المسلحة بواجبها في حماية الوطن والحفاظ علي مكتسبات الشعب وحماية الدستور. وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" جاء ذلك لدى مخاطبته لضباط وضباط الصف والجنود بقيادة الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين، وقال أن القوات المسلحة مسؤوليتها تأمين البلاد والمحافظة علي استقرارها في كافة الظروف. وأضاف أن القوات المسلحة بقوميتها وإحترافيتها ووحدتها وتماسكها وانحيازها لإرادة الشعب عبرت بالبلاد في هذه المرحلة الدقيقة. Advertisements وأشار رئيس هيئة الأركان الي اهتمام القيادة المتعاظم بمنسوبيها في الخدمة والمعاش والعمل علي توفير احتياجاتهم وهم يقومون بتأدية واجباتهم بكل تجرد ونكران ذات. وكان رئيس هيئة الأركان قد وصل إلي حاضرة النيل الازرق الدمازين أمس في مستهل زيارته لعدد من التشكيلات والفرق في كل من الدمازين سنجة وكوستي يرافقه وفد رفيع ضم الفريق الركن خالد عابدين الشامي نائب رئيس هئية الأركان للعمليات وعدد من مديري الادارات والافرع وكان في استقبال الوفد بالدمازين اللواء الركن يسن ابراهيم عبدالغني والي النيل الازرق المكلف قائد الفرقة الرابعة مشاة و العميد الركن عثمان جمعة بشير قائد ثاني الفرقة وعدد من قادة الوحدات وأعضاء لجنة الامن بالولاية وممثلي الإدارة الأهلية.

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