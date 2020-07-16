شكرا لقرائتكم خبر عن سينوفارم تبدأ المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاح كورونا فى أبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب أبوظبي الإعلامي اليوم الخميس، إن شركة الأدوية الصينية المملوكة للدولة (سينوفارم) بدأت المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاح كوفيد-19 في إمارة أبوظبي. تأتي التجارب السريرية في أبوظبي في إطار شراكة بين شركة تشاينا ناشونال بايوتيك جروب التابعة لسينوفارم ومجموعة "جي 42" الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومقرها أبوظبي تحت إشراف دائرة الصحة في أبوظبي ووزارة الصحة الإماراتية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سينوفارم تبدأ المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاح كورونا فى أبوظبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.