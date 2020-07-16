شكرا لقرائتكم خبر عن القبس الكويتية: إخلاء سبيل الدويلة بكفالة 1000دينار على خلفية تسريبات القذافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النيابة العامة إخلاء سبيل النائب السابق مبارك الدويلة، في قضية تسريبات خيمة القذافي بكفالة 1000 دينار ، وفق القبس.

وقال مصدر مطلع إن التحقيقات مع الدويلة استمرت لخمس ساعات متواصلة، بعد ضبطه من قبل وزارة الداخلية، وكان النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أصدر قراراً صباح الأربعاء، بضبط وإحضار مبارك الدويلة؛ على خلفية تسريبات تسجيلات خيمة القذافي.



ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصدر، قوله إن "وزارة الداخلية ضبطت قبل قليل مبارك الدويلة، بناء على قرار النيابة العامة بشأن قضية تسريبات القذافي"، مضيفا أنه سيتم عرض الدويلة اليوم على النيابة العامة للتحقيق معه في القضية.

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وكان النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أصدر قراراً، صباح الاربعاء، بضبط وإحضار مبارك الدويلة على خلفية تسريبات تسجيلات خيمة القذافي، بعدما تقدمت وزارة الداخلية بشكوى رسمية ضده عبر جهاز أمن الدولة.

وكان جهاز أمن الدولة في الكويت قد أخلى، نهاية يونيو، سبيل الدويلة بعد ساعات من التحقيق معه في قضية التسجيلات الصوتية المتعلقة باللقاء الذي جمعه بالقذافي، والتي نشرها المعارض القطري المقيم في لندن خالد الهيل.

وأجرى الجهاز تحقيقاته مع الدويلة، حيث وُجهت له تهمة إذاعة أخبار كاذبة والإساءة إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قبل إخلاء سبيله، على أن يتم رفع نتائج التحقيقات إلى الجهات المختصة.