شفاء 648 حالة مصابة بكورونا فى الكويت.. وارتفاع الإجمالى لـ 47545 حالة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 648 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 47 ألفا و 545 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي، اليوم /الخميس/ - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ 648 من فيروس (كورونا) مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، أعلن أمس الأربعاء، شفاء 736 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 46 ألفا و 897 متعافيا.