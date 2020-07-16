شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين من بيت لحم ورام الله والخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس، سبعة فلسطينيين من بيت لحم ورام الله والخليل، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خمسة شبان من مناطق مختفلة من محافظة بيت لحم، كما اعتقلت مواطنا من قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله بعد مداهمة منزله وتفتيشه. وفي محافظة الخليل، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي مواطنا واقتحم عدة بلدات، كما اقتحم حي خروبة في جنين ونصب حاجزا عسكريا.

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