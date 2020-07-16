شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وألمانيا يبحثان هاتفيا العلاقات الاستراتيجية وتطورات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، خلال اتصال هاتفي مع هايكو ماس وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتعاون المشترك في العديد من المجالات.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة بجانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الأوضاع في ليبيا وعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.

واستعرض وزير خارجية ألمانيا جهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وفي هذا الصدد .. أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وهايكو ماس على أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين على صعيد تبادل الخبرات ودعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

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وأشاد بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة لاحتواء تداعيات المرض .. معربا عن تمنياته للشعب الألماني بالسلامة والازدهار.

كما أشاد بالتزام الجالية الألمانية المقيمة في الدولة بالتدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها لاحتواء تداعيات المرض.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات وألمانيا شريكان استراتيجيان وتتسم علاقاتهما بالنمو والتطور المستمرين .. مشيرا إلى الحرص على دفع آفاق التعاون المشترك بينهما في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.