الإمارات: إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ ما بين 20 و22 يوليو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب الاتصال لحكومة الإمارات اليوم الخميس، إنه تقرر إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ بين 20 و22 يوليو كموعد مبدئي حسب الظروف الجوية في موقع الإطلاق في اليابان.
وتأجل إطلاق مسبار الأمل من مركز تانيجاشيما الفضائي في اليابان مرتين بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة.
وكانت قد أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة أنه بعد اجتماعات مكثفة، ونظراً لاستمرار اضطراب وعدم استقرار الأحوال الجوية في جزيرة تانيغاشيما، مركز إطلاق الصاروخ الذي يحمل "مسبار الأمل"، فقد تقرر تأجيل إطلاق مسبار الأمل، أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ، من تاريخ 17 يوليو 2020 إلى موعد جديد في شهر يوليو الجاري.
ومن المقرر أن يقوم المسبار برحلة لمدة سبعة أشهر إلى الكوكب الأحمر قبل أن يدور حوله ويرسل بيانات عن غلافه الجوي.
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