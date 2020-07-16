"إخوان الأردن": القضايا المنظورة ضد الجماعة لم تأخذ القرار"القطعي"

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أكدت جماعة الإخوان المسلمين (الأم) بالأردن، الأربعاء، أن القضايا المنظورة أمام المحاكم المختصة في المملكة، بالنزاع القائم مع الجماعة "المرخصة" لم تأخذ الدرجة القطعية.

جاء ذلك وفق ما أدلى به محامي الجماعة، بسام فريحات، في تصريح للأناضول، رداً على تقارير إعلامية أفادت بأن محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، اعتبرت الجماعة منحلة.

ولفت بأن ما جرى هو أن محكمة التمييز أعادت القضية إلى محكمة الاستئناف والتي لها صلاحية ألا تلتزم بقرار محكمة التمييز.

Advertisements

ونوه بأن محكمة الاستئاف في قرارها السابق قد أقرت بصحة الشخصية المعنوية والإعتبارية للجماعة الأم، وأن من حقها التملك والتقاضي.

وأوضح فريحات بأن"أغلب القرارات الصادرة في هذا النزاع كان في صالح الجماعة الأم، ولا تزال منظورة أمام المحاكم ولم تأخذ الدرجة القطعية".

ورجح أن تتنتهي هذه القرارت لصالح الجماعة الأم، علماً بأن القضايا تتعلق بأملاك الجماعة العقارية وموجوداتها المنقولة ومقرها الرئيسي في العاصمة عمان.

وشهدت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، انشقاق بعض منتسبيها أثناء فترة الربيع العربي، تمخض عنها تشكيل جمعية الإخوان المسملين أسسها مراقب عام الجماعة الأسبق عبد المجيد ذنيبات، الأمر الذي اعتبرته الجماعة انقلاباً على شرعيتها، لا سيما بعدما منحت الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، الجمعية الجديدة ترخيصاً في مارس/ آذار 2015.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.