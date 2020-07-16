حركة مسلحة: انطلاق مفاوضات "الترتيبة الأمنية" مع الحكومة السودانية الخميس

الخرطوم/عادل عبد الرحيم/الخليج 365

أعلنت حركة مسلحة سودانية، مساء الأربعاء، عن إنطلاق مفاوضات الترتيبات الأمنية في مسار دارفور في عاصمة جنوب السودان، جوبا الخميس.



وكشفت حركة تحرير السودان/جناح مناوي عن انطلاق مفاوضات تلك الترتيبات بين وفد الحكومة، ومسار دارفور وذلك عقب الدعوة الرسمية المقدمة من الوساطة لاستئناف المفاوضات مع وفد الحكومة السودانية، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

ونقلت الوكالة عن نور الدائم طه، مساعد رئيس الحركة، قوله ان "الحركة ترى أن هذه الجولة هامة للعملية السلمية والتي تمكن من معالجة الأوضاع الأمنية في دارفور وتحقيق الاستقرار وأمن المواطن"

وأكد طه "استعداد حركة مناوي للدخول في عملية سلام حقيقية تدفع التغيير الذي حدث في السودان بهدف إنجاح الفترة الانتقالية"

Advertisements

وأنشق فصيل مناوي في مايو /آيار الماضي عن "الجبهة الثورية" السودانية، وهو التحالف الذي يضم 9 حركات مسلحة تفاوض الحكومة السودانية؛ لتحقيق السلام في البلاد..

والثلاثاء أعلنت الجبهة الثورية أن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام سيتم في جوبا، بعد الاتفاق على محور الترتيبات الأمنية وبقية القضايا العالقة، وذلك بعدما كان مقررا الثلاثاء، بالخرطوم، دون ذكر الموعد الجديد.

وكان من المتوقع، التوصل إلى اتفاق سلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة السودانية في أغسطس/ آب الماضي.

ومع تعثر المفاوضات، قررت الوساطة في جوبا، تأجيل توقيع الاتفاق إلى مارس/ آذار الماضي، ثم أرجأته إلى أبريل/ نيسان المنصرم، قبل أن تحدد موعدا جديدا في 20 يونيو/ حزيران الفائت، ثم 14 يوليو/ تموز الجاري، قبل الإعلان مجددا عن تأجيله.

وتركز مفاوضات جوبا على 5 مسارات، هي: مسار إقليم دارفور(غرب)، ومسار ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.