المرور لقائدي المركبات : التزموا بالمسار المناسب قبل الوقوف عند الإشارة

دعت إدارة المرور قائدي المركبات، إلى ضرورة الالتزام بالمسار المناسب قبل الوقوف عند الإشارة الضوئية. وقالت عبر حسابها في تويتر: لضمان انسيابية الحركة المرورية؛ على قائد المركبة الالتزام بالمسار المناسب لوجهته قبل الوقوف عند الإشارة الضوئية. وأضافت: الْزم المسار الأيمن قِبَل الالتفاف لليمين، والمسار الأوسط للمضيّ للأمام، والمسار الأيسر للالتفاف لليسار.

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