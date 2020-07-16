شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: 10 صلاحيات لـ«كُتاب العدل» و «سلم رواتب» خاص بـ8 فئات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في إطار التنظيم والتطوير الشامل بوزارة العدل، صدرت موافقة الجهات العليا على ضوابط تعيين كتاب العدل والموثقين، وتقسيم كتاب العدل إلى 8 فئات، وبيان صلاحيات العاملين بتلك الوظيفة.

وبحسب “المدينة”، فقد تضمنت الموافقة استحداث سلم لرواتب كتاب العدل بجميع درجاتهم يصدر بأمر ملكي إلى جانب آلية جديدة لترقياتهم، ومنح كتابات العدل 10 صلاحيات مما سيسهم في تخفيف الضغط على المحاكم وكذلك تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمقيمين.

6 شروط لشغل وظيفة كاتب عدل

ويشترط في المتقدم للوظيفة أن يكون سعودي الجنسية بالأصل . وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليه اعتباره .

كما يشترط أن يكون لائقا صحيا، وسليم الحواس – أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في تخصص الشريعة من إحدى الكليات في المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها . وأن يجتاز امتحانا تحريريا تعده الإدارة المختصة.

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فيما يخضع كاتب العدل -بعد تعيينه – لدورة تدريبية تطبيقية في مجال عمله لا تقل مدتها عن ( ۳ ) أشهر، وتكون مدة التجربة له سنتين من تاريخ مباشرته للعمل بعد صدور قرار تعيينه، وإذا لم تثبت صلاحيته للعمل خلال مدة التجربة يصدر الوزير قرارا بالاستغناء عنه.

10 اختصاصات لكتاب العدل

ويعمل كاتب العدل على توثيق الطلاق والخلع والرجعة، ويقوم بعمل الصلح، كما يوثق عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي.

و من ضمن أعمال كات العدل عقد اتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة، إنشاء الوقف والوصية، وقسمة الأموال المشتركة -بما فيها العقار إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.

و من مهامه إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء، و إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن، وإفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها، واخيرًا إفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة الإجراءات الشرعية والنظامية.

8 تصنيفات لكُتاب العدل

وتضمنت الضوابط الجديدة استحداث 8 فئات لكتابات العدل المختلفة على مستوى المملكة، وهي على جزئين، الجزء الأول لكُتاب العدل وهي: ” كاتب عدل ( د ) – كاتب عدل ( ج ) – كاتب عدل ( ب ) – كاتب عدل ( أ )”. أما الجزء الثاني فهي مخصصة لرؤساء كتابات العدل وهي: ” رئيس كتابة عدل ( د ) – رئيس كتابة عدل ( ج ) – رئيس كتابة عدل ( ب ) – رئيس كتابة عدل ( أ )”.