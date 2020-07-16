"تويتر" تعلن تفاصيل اختراق وقرصنة حسابات شخصيات مهمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت شركة "تويتر" تفاصيل الاختراق الذي تعرضت له، مؤكدة أن المتسللين شنوا هجوما منسقا، استهدفوا من خلاله موظفين لديهم حق الوصول إلى داخل المنظومة وأدواتها.



وأفادت الشركة بأن قراصنة مجهولين نفذوا الأربعاء اختراقا منسقا لحسابات تسمى خدمة المدونات الصغيرة، باستخدام إمكانية وصول عدد من موظفي هذه الشركة الأمريكية إلى أنظمتها الداخلية.

Advertisements

وقالت خدمة الدعم في الشركة: "لقد سجلنا هجوما منسقا من أفراد اختاروا بعض موظفينا ممن لديهم إمكانية الوصول إلى الأنظمة والأدوات الداخلية أهدافا لهم"، مشيرة إلى أن المتسللين استخدموا إمكانية الوصول تلك من أجل السيطرة على حسابات الأفراد والشركات المعروفة ونشر الرسائل نيابة عن أصحابها.

وأكدت الشركة أنها قامت على الفور بحجب هذه الحسابات وألغت التغريدات التي أرسلها القراصنة، وقامت أيضا على سبيل الحيطة بتقييد وظائف العديد من الحسابات الأخرى من أجل فهم أفضل لما يجري، وهي تعمل على كشف ماذا يمكن أن يطال المهاجمون أيضا.

وأعلنت "تويتر" في وقت سابق منع جميع الحسابات الموثوقة من التغريد، أو تغيير الرقم السري إلى حين كشف ملابسات القرصنة، وفقاً لموقع "روسيا اليوم".

ونجح المتسللون في عملية القرصنة الكبيرة في نشر إعلانات من خلال هذه الحسابات الشهيرة تدعو إلى إرسال مبالغ بعملة "بيتكوين" الرقمية وتغري بمضاعفتها.