السعودية تحذر من "كارثة يحتاج العالم إلى سنوات للتخلص من آثارها"

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وأوضح أن "المخاطر الكبيرة التي ستنجم عن التسرب النفطي من خزان صافر سوف تؤثر على الكثير من مناحي الحياة، وقد تتسبب في كارثة تحتاج إلى سنوات للتخلص من آثارها".
وشكك المندوب السعودي، في "خطط الحوثيين ونواياهم"، معربا عن "إدانة المملكة للأعمال غير المسؤولة لميليشيا الحوثي التي تسببت في وضع ناقلة النفط في المقام الأول"، مؤكدا أن "هذه الميليشيات ما زالت تواصل استغلال الكارثة المحتملة للناقلة لابتزاز العالم من أجل تحقيق أجندتهم السياسية".
وكان مصدران مطلعان في الأمم المتحدة، قالا إن "جماعة أنصار الله وافقت على السماح للأمم المتحدة بالصعود إلى ناقلة نفط مهجورة يخشى أن تتسبب في كارثة بيئية قبالة الساحل اليمني".
وقال المصدران لوكالة "رويترز"، إن "جماعة الحوثي، التي تسيطر على المرفأ، بعثت برسالة تتضمن الموافقة على صعود فريق تقني من الأمم المتحدة إلى الناقلة".
وقالت الأمم المتحدة، في وقت سابق، إنها تشعر بقلق بالغ بعد أن تسربت المياه إلى غرفة المحركات في الناقلة صافر التي تحمل 1.1 مليون برميل من النفط الخام والعالقة في مرفأ رأس عيسى النفطي في البحر الأحمر منذ أكثر من خمس سنوات، فيما علمت وكالة "سبوتنيك" من مصدر برلماني يمني، أنه تم التوصل إلى اتفاق لصيانة الناقلة النفطية صافر الراسية قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي اليمن،
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