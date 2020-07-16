شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يواصل تفجير مخلفات الإرهابيين في حلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر عسكري بالجيش السورى أن وحدات الهندسة ستقوم اليوم الخميس بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في مقلع الإنذارات وخان العسل والمنصورة بحلب، حسبما جاء في وكالة الأبناء السورية "سانا".

وفى السياق ذاته أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن إرهابي "جبهة النصرة" قصفوا بلدة في ريف اللاذقية غربي سوريا.

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ووفقا لموقع روسيا اليوم جاء في بيان لرئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري ألكسندر شيربيتسكي، اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد عملية قصف واحدة في محافظة اللاذقية من قبل مواقع تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.

وأضاف رئيس المركز الروسي للمصالحة، أن الشرطة العسكرية الروسية قامت بدوريات في محافظات حلب والرقة والحسكة ودير الزور.