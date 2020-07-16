اخبار الخليج

الجيش السورى يواصل تفجير مخلفات الإرهابيين في حلب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يواصل تفجير مخلفات الإرهابيين في حلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر عسكري بالجيش السورى أن وحدات الهندسة ستقوم اليوم الخميس بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في مقلع الإنذارات وخان العسل والمنصورة بحلب، حسبما جاء في وكالة الأبناء السورية "سانا".

 

وفى السياق ذاته أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن إرهابي "جبهة النصرة" قصفوا بلدة في ريف اللاذقية غربي سوريا.

 

Advertisements

ووفقا لموقع روسيا اليوم جاء في بيان لرئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري ألكسندر شيربيتسكي، اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد عملية قصف واحدة في محافظة اللاذقية من قبل مواقع تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.

 

وأضاف رئيس المركز الروسي للمصالحة،  أن الشرطة العسكرية الروسية قامت بدوريات في محافظات حلب والرقة والحسكة ودير الزور.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السورى يواصل تفجير مخلفات الإرهابيين في حلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا