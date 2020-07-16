شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح مثيرة للأتربة بالسعودية وصحو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج، اليوم الخميس، طقسا متباينا، حيث تثور الرياح النشطة المثيرة للأتربة فى السعودية، بينما سيكون الطقس صحوا فى الإمارات.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية ونجران وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر 18-40 كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الخميس صحوا إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط الأمطار، ويصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

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الريـاح ستكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 20 - 30 تصل إلى 40 كم/س أحيانا.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حارًا مع بعض السحب ولكنه رطب أحيانًا هذه الليلة.

الرياح ستكون شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحيانا خلال النهار وتتحول إلى متقلبة الاتجاه هذه الليلة.