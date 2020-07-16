شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث جديد من «فيسبوك» لمواجهة «شائعات كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت شركةفيسبوكانطلاق قسم جديد لمكافحة الشائعات والخرافات غير الدقيقة حول فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.
وبحسب، البوابة العربية للأخبار التقنية، فإن شركة فيسبوك قالت إن القسم الجديد سيُضاف إلى تطبيقها الرئيسي، وموقعها في الإنترنت، حيث ستُفضح الخرافات الشائعة عن الوباء.
تجدر الإشارة إلى أن شركةفيسبوككانت قد أطلقت عدد من الخطوات بهدف زيادة الوعي بخطر الفيروس، والتي من بينها خدمة الإشعارات التي تشجع المستخدمين على ارتداء القناع، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لوضع علامة تُحذِّر من المنشورات المضللة.
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