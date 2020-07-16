شكرا لقرائتكم خبر عن ما حُكم الأخذ بشهادة الكفيف؟.. الشيخ «الخثلان» يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أجاز رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، الأخذ بشهادة الأعمى، ما عدا الأمور التي تتطلب الرؤية.
وأضاف الخثلان في برنامج “يستفتونك” على قناة ” الرسالة” الفضائية، أن شهادة الأعمى مقبولة إذا كان أهل ثقة فهو كغيره، وكونه مصاب بالعمى، فهو غير مؤثر في قبول شهادته.
وأوضح أنه من البديهي عدم الأخذ بشهادته إذا كان الأمر متعلق برؤية أمر ما، لكن يؤخذ شهادته فيما يتعلق مثلاً: أن هذا المال مال فلان أو فلان اقترض من فلان.
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