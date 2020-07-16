شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الشئون الاجتماعية اليمنية تؤكد على أهمية دور المرأة فى بناء عملية السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية الدكتورة ابتهاج الكمال، على أهمية دور المرأة اليمنية في بناء عملية السلام.

وحسب وكالة أنباء اليمن، أكدت على دعم الحكومة لتحقيق مطالب النساء واحتياجاتهن التي كفلها القانون اليمني والاتفاقيات الدولية، موضحة بأن الحكومة عملت بالتعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدني وهيئة الامم المتحدة للمرأة على إعداد الخطة الوطنية للمرأة، لتطبيق القرار الاممي 1325 (السلام والأمن) ومناقشتها مع مختلف المكونات النسوية اليمنية للوصول إلى أفضل صورة يمكن أن تعبر عن مساعي المرأة اليمنية في سبيل المطالبة بالإصلاح وتحسين أوضاع النساء وتسعى لتطبيق هذه الخطة بالتعاون مع المنظمات الخاصة للمرأة والاستفادة من تجارب الدول في للوصول الى افضل تطبيق للخطة.

وأشادت الكمال بدور منظمات المجتمع المدني الخاصة بالمرأة في مناصرة قضاياها وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تعمل على النهوض بواقع المرأة في كافة المجالات، مؤكدة ان المنظمات شريك اساسي للحكومة اليمنية في هذا المجال.

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