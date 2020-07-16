شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 عناصر من داعش فى عمليات متفرقة للجيش العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عن مقتل 6 عناصر من تنظيم "داعش" والقبض على آخرين نتيجة ثلاث عمليات خاضها الجيش في مناطق مختلفة من البلاد.

وقال اللواء رسول فى بيان صحفي، الأربعاء، إن "قوات جهاز مكافحة الإرهاب وبإسناد جوي من طيران التحالف الدولي، شرعت فجر اليوم بعملية أمنية في وادي الشاي جنوب محافظة كركوك تمكن فيها أبطالنا من قتل 6 إرهابيين من فلول عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف: "كما تمكن أبطال جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على عنصر إرهابي في منطقة أبو غريب غربي بغداد وثلاثة عناصر آخرين من الشبكات الإرهابية التابعة لعصابات داعش في منطقة التاجي شمالي العاصمة".

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وأشار في بيان آخر إلى أن "جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكن ‏وبعملية خاصة وخاطفة ونوعية، من قتل ما يسمى والي بغداد الإرهابي المدعو (عمر شلال عبيد) ويده الإعلامية المدعو (ليث جمال) الملقب أبو البراء ونائبه الذي يحمل الجنسية العربية، قتال المهاجر".

وتابع اللواء رسول، أن "الأبطال في جهاز المخابرات الوطني العراقي سبق وأن تمكنوا من قتل الوالي السابق المدعو أحمد عيسى الملقب أبو طلحة، ليحل محله المقتول لاحقا المدعو عمر شلال".