شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تقدم هبة مالية لموريتانيا لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت اليابان لموريتانيا هبة بـ100 مليون ين ياباني أي ما يعادل 350 مليون أوقية قديمة، وذلك لدعم جهودها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووقع اتفاقية الهبة اليابانية اليوم بنواكشوط وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني عبد العزيز ولد الداهي، والسفير الياباني لدى موريتانيا أهارا نوريو.

وأفاد الوزير الموريتاني في كلمة بالمناسبة أن هذا الدعم سيمكن من اقتناء تجهيزات ومعدات طبية مهمة، وصيانة البعض الآخر، وتكوين المصادر البشرية، كما سيمكن من تمويل العديد من الاستشارات والخبرات التي يحتاجها قطاع الصحة.

ولفت ولد الداهي إلى أن الهبة اليابانية تأتي في ظرفية صحية استثنائية تمر بها موريتانيا وجميع بلدان العالم.

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