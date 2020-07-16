شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: سنعلن قريبا عن موعد إجراء الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمى، الأربعاء، إنه سيعلن قريبا عن موعد لإجراء الانتخابات.
وشدد خلال كلمة له على "ضرورة أن تتعاون كل الأطراف المعنية لإكمال قانون الانتخابات ووضع أسس عملية انتخابية نزيهة وعادلة".
يذكر أن واحدة من مهام حكومة الكاظمي المؤقتة إجراء انتخابات مبكرة، لكن مراقبين يستبعدون ذلك في ظل الظروف التي يعيشها العراق.
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