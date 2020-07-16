شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و9 حالات وفاة، فيما تم شفاء 22 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء اليوم الأربعاء عن التقرير الوبائي ليوم السبت الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 90 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في خمس ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 452 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 10 آلاف و527 حالة، بينها 668 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 5601 شخصًا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السودان: تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.