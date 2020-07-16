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عودة 13 مواطناً من العالقين في النيجر

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن عودة 13 مواطناً من العالقين في النيجر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عاد 13 مواطناً بسلامة الله إلى أرض الوطن، مساء أمس الأربعاء، حيث كانوا عالقين بسبب توقف حركة الطيران إثر جائحة المستجد.

وتمكنت سفارتا المملكة لدى النيجر وتونس من إعادة 13 مواطناً إلى أرض الوطن من النيجر، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بالاهتمام بجميع المواطنين السعوديين وعوائلهم في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا، وتوفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين.

وقدم سفير المملكة لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي خالص الشكر والتقدير لسمو وزير الخارجية ولوكيل الوزارة للشؤون القنصلية ومنسوبي الوزارة كافة على جهودهم لتسهيل عودة المواطنين إلى أرض الوطن.

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