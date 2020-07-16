شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة.. ضبط مبنى سكني مخالف يُستخدم لصنع «الكمامات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ضبطت قوة المهمات والواجبات الخاصة بالمدينة المنورة وبلدية العقيق، مبنى سكنيا مخالفا يُستخدم لخياطة الملابس والكمامات وإنتاج السمك. Advertisements وأوضحت أمانة المدينة المنورة أنها ضبطت في الموقع ثمانية ماكينات خياطة وحوضاً لاستزراع السمك بشكل مخالف. وأشارت إلى أنه تمت مصادرة المضبوطات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين. الفيديو يحتاج كتم صوت الموسيقى:

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