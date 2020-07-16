لقاحان روسي وأمريكي يدخلان مرحلة التجارب النهائية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت روسيا،أمس الأربعاء، أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي ضد فيروس كورونا المستجد، اختُبر على البشر، على أن تُنجز بالكامل بحلول نهاية يوليو/ تموز الحالي، فيما أعلنت شركة «موديرنا» الأمريكية لصناعة الأدوية، أن التجارب السريرية للقاحها لوباء «كوفيد-19» ستدخل المرحلة النهائية في 27 يوليو/ تموز، سعياً لمعرفة فعالية هذا اللقاح في حماية الناس من الإصابة.

أجرت التجارب على اللقاح الروسي وزارة الدفاع، و«مركز نيكولاي جاماليا للأبحاث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة»، وقد بدأت في منتصف يونيو/ حزيران في مستشفى عسكري مرموق في موسكو على مجموعة من المتطوعين تتألف بشكل رئيسي من جنود روس، ومن مدنيين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أمس الأربعاء، إن المجموعة الأولى التي تضم 18 متطوعاً «أنهت مشاركتها وغادرت المستشفى».

وكان الهدف الرئيسي للتجربة على هذه المجموعة هي التحقق من سلامة اللقاح وتحمّل جسم الإنسان لمكوناته، وفقاً للمصدر نفسه. وقد أمضى المتطوعون 4 أسابيع في المستشفى بعد تلقيهم اللقاح في 18 يونيو/ حزيران، حيث خضعوا لفحوص يومية.

وذكر البيان أنه خلال هذه الفترة ظلت وظائفهم الحيوية «فى حدود المعدل الطبيعي»، من دون «تسجيل أي آثار أو مضاعفات خطيرة غير مرغوب فيها». وقالت سفيتلانا فولتشيخينا، الطبيبة المشاركة في إدارة التجارب، في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع: «مناعتهم جيدة، والأجسام المضادة تتكون في أجسامهم ولديهم حماية من الفيروس».

وقال الجندي يوري الذي شارك في الاختبارات في مقطع الفيديو «نعرف الآن أننا محميون بنسبة 100% ولا نخشى الخروج من هنا».

وقال البيان إن مجموعة ثانية من المتطوعين تضم 20 شخصاً تلقوا اللقاح التجريبي يوم 23 يونيو/ حزيران، هم حالياً في العزل في المستشفى تحت إشراف طبي. وأضاف أنه من المتوقع أن تكتمل هذه التجربة السريرية على اللقاح بحلول نهاية يوليو/ تموز.

يذكر أن الأرقام الرسمية، امس الأربعاء، أفادت بأن روسيا لديها 746,369 إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك 11770 وفاة.

لقاح موديرنا

من جهة اخرى، أعلنت شركة موديرنا الأمريكية، أن التجارب السريرية للقاحها ضد فيروس كورونا ستدخل المرحلة النهائية في 27 يوليو/ تموز الحالي. وجاء الإعلان بالتزامن مع نشر نتائج تجارب سابقة أجريت للتثبت من أن اللقاح آمن، ويحفز إنتاج الأجسام المضادة.

وستجرى التجارب السريرية في هذه المرحلة الثالثة والنهائية على 30 ألف متطوّع في الولايات المتحدة، سيتلقّى نصفهم جرعات تبلغ الواحدة منها مئة ميكروجرام من اللقاح، فيما سيتلقّى النصف الآخر دواءً وهمياً.

وسيتابع الباحثون هؤلاء الأشخاص على مدى سنتين لمعرفة ما إذا كان اللّقاح آمناً وفعّالاً في منع الإصابة بفيروس «سارس-كوف-2»، المسبب لكوفيد-19.

كذلك فإنّه في حالة الأشخاص الذين يمكن أن يصابوا بالمرض رغم تلقيهم للّقاح، فإنّ الدراسة ترمي لمعرفة ما إذا كان اللّقاح يمكن أن يحول دون ظهور أعراض المرض على هؤلاء المصابين.

وحتّى إن ظهرت أعراض على أشخاص تم تلقيحهم فإنّ هذا اللقاح يمكن أن يعتبر نجاحاً إذا ما منع ظهور إصابات خطيرة بكوفيد-19.

ومن المفترض أن تستمر الدارسة حتى 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لكن يرتقب صدور نتائج أولية قبل هذا الموعد بكثير.

جاء الإعلان بعد وقت قصير على نشر مجلة «نيو إنجلند جورنال أوف ميديسين» الطبية، نتائج المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاح موديرنا، والتي أظهرت أن أول المشاركين في التجارب وعددهم 45 شخصاً، ظهرت لديهم أجسام مضادة للفيروس.

وتعد شركة موديرنا في طليعة السباق العالمي من أجل التوصّل للقاح مضادّ للوباء الذي أصاب لغاية اليوم أكثر من 13 مليون شخص في العالم، وأوقع أكثر من 582 ألف وفاة.

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس الأربعاء، تغريدة مقتضبة قال فيها إن هناك «أخباراً عظيمة بشأن اللقاحات»، في إشارة إلى اللقاح الذي تطوره «موديرنا»، ومقرها في مدينة كمبريدج، بولاية ماساسوشيتيس.

تريث قبل اليقين

ويحذّر العلماء من أنّ اللقاحات الأولى التي ستطرح في الأسواق لن تكون بالضرورة الأكثر فاعلية.

وكانت شركة موديرنا نشرت في مايو/ أيار «معطيات موقتة» في المرحلة الأولى من التجارب السريرية، واعتبر خبير الأمراض المعدية انتوني فاوتشي النتائج الأولى «مشجعة». وفاوتشي هو مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية الذي يشارك في تطوير اللقاح.

لكن بعض الخبراء في مجتمع العلوم قالوا إنهم لن يطلقوا أحكامهم قبل معرفة النتائج الكاملة، ومراجعتها.

وتقوم تكنولوجيا شركة موديرنا، والقائمة على جهاز الحمض النووي الريبي، على إعطاء الجسم المعلومات الجينية لإطلاق وقاية استباقية من فيروس كورونا المستجدّ.

وميزة هذه التكنولوجيا هي أنها لا تحتاج إلى تصنيع بروتينات فيروسية في المختبر.

ولم تحصل أي لقاحات قائمة على هذه التكنولوجيا إلى موافقة من هيئة تنظيمية.

وجاءت بحوث سابقة اعتمدت هذه التكنولوجيا بنتائج عكسية، إذ جعلت المتلقين أكثر، وليس أقل، عرضة للإصابة بالعدوى، وفق ما صرح أستاذ العلوم الطبية الحيوية في جامعة كاليفورنيا، ريفرسايد، لوكالة فرانس برس.

وقال «أحد الأمور التي نريد بالتأكيد التنبه لها هي معرفة ما إن كان هناك تأثير طويل الأمد يمكّن الاستجابة المناعية... من تطوير مناعة تضرّ بالحماية».

(أ.ف.ب،رويترز)