شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة شقيق ترامب تحرجه في سنة الانتخابات وتكشف أسرار الماضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت ابنة شقيق دونالد ترامب صورة «مدمرة» للرئيس الأمريكي، في كتاب يتحدث عن «عاصفة من الكوارث» جلبها سيد البيت الأبيض، وركز على تصوير الرئيس في أسوأ حالاته.

وتصدر كتاب «كثير جداً ولا يكفي أبداً: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم»، لمؤلفته ماري ل. ترامب ابنة شقيق دونالد، قائمة أكثر الكتب مبيعاً منذ اليوم الأول لإصداره، حيث بيع منه 600 ألف نسخة، متقدماً بكثير على كتاب المستشار السابق للأمن القومي جون بولتون الذي نشر في الشهر الماضي، وتضمن انتقادات شديدة لترامب.

وماري ترامب (55 عاماً) متخصصة في علم النفس السريري، وابنة فريد ترامب جونيور، الأخ الأكبر للرئيس، والذي توفي عام 1981، تحمل شهادة دكتوراه في علم النفس. واعتبرت دار النشر «سيمون وشوستر» أن المؤلفة التي تعتبر من داخل أسرة ترامب وبتعليمها وتخصصها هي الأقدر على أن تقدم صورة واضحة وصحيحة لشخصية الرئيس ترامب.

واعتبرت ماري، أن وباء

وكتبت أن هذه العوامل، إلى جانب «ميل دونالد لإثارة الفرقة والانقسام، وعدم اليقين بشأن مستقبل الولايات المتحدة خلقت عاصفة مثالية من الكوارث، التي لا يوجد من هو أقل استعداداً لإدارتها وتجاوزها مثل عمي»، على حد قولها.

وكتبت ماري ترامب في الكتاب أن التحديات الحالية أضعفت أدوات الرئيس المعتادة لحماية نفسه من اللوم.

ووجهت له انتقادات عدة، بينها على سبيل المثال، أنه دفع لأحد الأشخاص ليخوض بدلاً منه اختبارات SAT المؤهلة للالتحاق بجامعة بنسلفانيا. وأضافت ماري أن ماريان شقيقة دونالد كانت تنجز له فروضه المدرسية في البيت.

وكتبت ماري في كتابها أن عمها مستعد ليفعل أي شيء من أجل بلوغ غايته. وأشارت إلى أن دونالد الذي لم يدخل كنيسة قط، ومن اجل كسب دعم الإنجيليين البيض، كانت المرة الوحيدة التي دخل فيها الكنيسة بحضورالكاميرات ،ووصفت ذلك التلاعب بأنه يعكس شخصية دونالد الذي لا يؤمن بأي مبادئ.

ويشير الكتاب ( 240 صفحة)، إلى أن ترامب تأثر بشخصية والده «المعتل اجتماعياً» والذي أشاع بيئة مؤذية وصادمة بالنسبة لعائلته في المنزل. وقالت ماري إن جدها كان نزاعاً إلى زرع الشقاق وسط عائلته، وأشارت إلى أن هذه هي المياه التي كان دونالد يسبح فيها، ويحاول أن يفيد منها على حساب الآخرين.

وأشارت إلى أن والدها عندما كان يحتضر في المستشفى، لم يحضر دونالد لوداع شقيقه، وفضل الذهاب إلى السينما.

وأكدت المؤلفة أن عمها لا يملك مشاعر «الحنان» أو «التعاطف» أو «المسامحة».

وفيما يشبه التشخيص الإكلينيكي قالت ماري «اليوم دونالد يشبه نفسه كثيراً عندما كان في الثالثة من عمره، فهو ما زال غير قادر على النضج أو التعلم أو التطور، وغير قادر على ضبط انفعالاته، أو اتخاذ موقف معتدل».

وقالت الكاتبة عن عمها: «لقد تقلصت قدرته على التحكم في المواقف غير المواتية عن طريق الكذب والغزل والتعتيم.. في خضم المآسي التي نواجهها حالياً».

وأضافت: «أدى سوء إدارته الفاضح والمتعمد للكارثة الحالية إلى زيادة عدائه وحاجته للانتقام..».

وكتبت ماري: «إن وحشية دونالد هي دليل على ضعفه الكبير الذي كان يهرب منه طوال حياته». وأضافت: «لا يمكنه أبداً الهروب من حقيقة أنه ودائماً سيكون طفلًا صغيراً مرعوباً».

واعتبر كتاب ماري ترامب كاشفاً للأسرار قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية وسيؤثر في حظوظ عمها الانتخابية. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت ابنة شقيق دونالد ترامب صورة «مدمرة» للرئيس الأمريكي، في كتاب يتحدث عن «عاصفة من الكوارث» جلبها سيد البيت الأبيض، وركز على تصوير الرئيس في أسوأ حالاته.وتصدر كتاب «كثير جداً ولا يكفي أبداً: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم»، لمؤلفته ماري ل. ترامب ابنة شقيق دونالد، قائمة أكثر الكتب مبيعاً منذ اليوم الأول لإصداره، حيث بيع منه 600 ألف نسخة، متقدماً بكثير على كتاب المستشار السابق للأمن القومي جون بولتون الذي نشر في الشهر الماضي، وتضمن انتقادات شديدة لترامب.وماري ترامب (55 عاماً) متخصصة في علم النفس السريري، وابنة فريد ترامب جونيور، الأخ الأكبر للرئيس، والذي توفي عام 1981، تحمل شهادة دكتوراه في علم النفس. واعتبرت دار النشر «سيمون وشوستر» أن المؤلفة التي تعتبر من داخل أسرة ترامب وبتعليمها وتخصصها هي الأقدر على أن تقدم صورة واضحة وصحيحة لشخصية الرئيس ترامب.واعتبرت ماري، أن وباء كورونا ، وإمكانية حدوث كساد اقتصادي، وتعميق الانقسامات الاجتماعية بالبلاد بعد التظاهرات العارمة ضد العنصرية، أبرزت «أسوأ الآثار» لأمراض دونالد ترامب، التي كانت أقل وضوحاً عندما كانت البلاد تتمتع باقتصاد مستقر، وتعيش في ظل غياب أزمات خطيرة.وكتبت أن هذه العوامل، إلى جانب «ميل دونالد لإثارة الفرقة والانقسام، وعدم اليقين بشأن مستقبل الولايات المتحدة خلقت عاصفة مثالية من الكوارث، التي لا يوجد من هو أقل استعداداً لإدارتها وتجاوزها مثل عمي»، على حد قولها.وكتبت ماري ترامب في الكتاب أن التحديات الحالية أضعفت أدوات الرئيس المعتادة لحماية نفسه من اللوم.ووجهت له انتقادات عدة، بينها على سبيل المثال، أنه دفع لأحد الأشخاص ليخوض بدلاً منه اختبارات SAT المؤهلة للالتحاق بجامعة بنسلفانيا. وأضافت ماري أن ماريان شقيقة دونالد كانت تنجز له فروضه المدرسية في البيت.وكتبت ماري في كتابها أن عمها مستعد ليفعل أي شيء من أجل بلوغ غايته. وأشارت إلى أن دونالد الذي لم يدخل كنيسة قط، ومن اجل كسب دعم الإنجيليين البيض، كانت المرة الوحيدة التي دخل فيها الكنيسة بحضورالكاميرات ،ووصفت ذلك التلاعب بأنه يعكس شخصية دونالد الذي لا يؤمن بأي مبادئ.ويشير الكتاب ( 240 صفحة)، إلى أن ترامب تأثر بشخصية والده «المعتل اجتماعياً» والذي أشاع بيئة مؤذية وصادمة بالنسبة لعائلته في المنزل. وقالت ماري إن جدها كان نزاعاً إلى زرع الشقاق وسط عائلته، وأشارت إلى أن هذه هي المياه التي كان دونالد يسبح فيها، ويحاول أن يفيد منها على حساب الآخرين.وأشارت إلى أن والدها عندما كان يحتضر في المستشفى، لم يحضر دونالد لوداع شقيقه، وفضل الذهاب إلى السينما.وأكدت المؤلفة أن عمها لا يملك مشاعر «الحنان» أو «التعاطف» أو «المسامحة».وفيما يشبه التشخيص الإكلينيكي قالت ماري «اليوم دونالد يشبه نفسه كثيراً عندما كان في الثالثة من عمره، فهو ما زال غير قادر على النضج أو التعلم أو التطور، وغير قادر على ضبط انفعالاته، أو اتخاذ موقف معتدل».وقالت الكاتبة عن عمها: «لقد تقلصت قدرته على التحكم في المواقف غير المواتية عن طريق الكذب والغزل والتعتيم.. في خضم المآسي التي نواجهها حالياً».وأضافت: «أدى سوء إدارته الفاضح والمتعمد للكارثة الحالية إلى زيادة عدائه وحاجته للانتقام..».وكتبت ماري: «إن وحشية دونالد هي دليل على ضعفه الكبير الذي كان يهرب منه طوال حياته». وأضافت: «لا يمكنه أبداً الهروب من حقيقة أنه ودائماً سيكون طفلًا صغيراً مرعوباً».واعتبر كتاب ماري ترامب كاشفاً للأسرار قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية وسيؤثر في حظوظ عمها الانتخابية.

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