محمـد بـن راشـد.. كـل عـام وأنـت فخـر للوطـن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: محمود محسن

اعتاد أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمون على أرضها بين الحين والآخر، الاستيقاظ على بشرى سارة، وحزم مبادرات وتوجيهات، نتاج فكر مستنير، ورؤى استشرافية لقائدٍ استثنائي ملهم.. فشعب الإمارات على موعدٍ متجدد مع إطلالات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث يحمل من خلالها في جعبته قرارات كفيلة بإدخال البهجة والسرور على نفوس أبنائه المواطنين والمقيمين، ولكونهم مدينين له بالعديد من أمثال تلك المبادرات، قرروا جميعاً رد الجميل بإطلاق وسم عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحمل اسم صاحب السمو الشيخ «#محمد_بن_راشد»، وذلك للاحتفال بيوم ميلاده، كونه اليوم الذي جلب الرخاء لكل من خطت قدماه أرض الإمارات، ليتخطى ذلك الوسم حدود دولة الإمارات، ويشارك من خلاله أبناء الدول العربية الشقيقة في تقديم التهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بيوم ميلاده، لما يرونه من نهضة شاملة تنعم بها الإمارات بفكر وتطلعات أبناء زايد.

شهدت منصات التواصل الاجتماعي منذ ساعات الصباح الأولى مشاركات واسعة، بارك من خلالها شيوخ الإمارات والوزراء لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يوم ميلاده، متمنين له طول العمر ودوام الصحة، وممتنين له لما حققه من إنجازات، أصبحت مصدر إلهام لشباب الوطن العربي.

وجاء في مقدمة المهنئين على «تويتر، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حيث علق سموه عبر حسابه قائلاً «كل عام وأنت بخير Happy Birthday».



يوم عظيم



كما هنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان قائلاً: يوم ميلاد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يوم عظيم للوطن والمواطن، نحتفي فيه بقائدنا ومعلمنا وقدوتنا وملهمنا وفخرنا، رمز الإنسانية والتواضع والمحبة، ومصدر السعادة والتفاؤل، اللهم أطل في عمره واحفظه بحفظك وأدم عليه الصحة والعافية».

كذلك قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، عبر حسابه «كل عام وأنت بخير».

وغردت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي قائلةً «والدي وأغلى ناسي، كل عام وأنت بألف خير،Happiest birthday to the best Dad anyone could ever wish for».



ممتنون لقيادته



فيما كتب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي «نحتفي اليوم بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبرؤيته الجريئة التي جعلت الإمارات ضمن أفضل دول العالم، نحن ممتنون لقيادته الحكيمة وإنجازاته العظيمة المُلهِمة وتفانيه في خدمة أمتنا، كل عام وأنت بخير».

وكتب عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي: «كل سنة وأنت عنوان الأمل، والمجد برهان، الله يديمك ويحفظك ويفرحك يا فخر العرب».

كما دونت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي «كل الإنجازات تقف عند قامتك سيدي، كل عام وأنت للمجد عنوان».



قيادة استثنائية



كذلك علق د.ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية قائلاً «قيادة استثنائية لا تعرف اليأس ولا المستحيل ومنبع لطاقة إيجابية تبث فينا روح التفاؤل بالمستقبل وقهر التحديات ومتابعة مسيرة التطوير والتنمية والازدهار، كل عام وأنتم فخر لنا، وكل عام وأنتم قدوتنا وذخر لنا وكل عام وإماراتنا الحبيبة في عز ورخاء في ظل قيادتنا الرشيدة».

الإعلامي مصطفى الأغا كتب عبر حسابه أيضاً «منك تعلمنا أن المستحيل مجرد كلمة وأن العرب إن إرادوا فعلوا، كل عام وأنت ملهم الملايين، كل عام وأنت بخير».

وعلقت الفنانة ميساء مغربي «راعي الكرم والطيب رجل المهمات، اللي عرف درب النجاح ويدله، اللي رفع للمجد والحب رايات، نعيش عنده تحت فيّه وظله، تكبر يا بوراشد ورب السموات، بقلوبنا يكبر غلاك بمحله، معاك تتقدم جميع المجالات، دايم على الواقع نشوف الأدله، في عيد ميلادك نهني الامارات، ياجعل كل اعمارنا فدوةٍ له».

Advertisements



رؤية جريئة



وشارك حساب طيران الإمارات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعبارة «نشارك اليوم الوطن بالاحتفاء بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونسترشد برؤيته الجريئة التي تتمثل في أن نكون رائدين على مستوى العالم في صناعة الطيران على الرغم من كل التحديات، وأن نرفع علم دولة الإمارات في جميع أنحاء العالم».

وغرد عبدالله البلوش «اليوم ذكرى ميلاد القائد المعلم الفارس ميلاد من ليس في قاموسه كلمة مستحيل، ميلاد من جعل من الرقم واحد غايته، ميلاد من جعل دبي أيقونة حضارية وعالمية، وأيقونة التطوير والتقدم للعرب والمسلمين، ميلاد من أرسى روح العمل والتسامح ممن حوله، فدمت فخراً لنا سيدي وأمد الله بعمرك».



عمر مديد



فيما دون علي الزعابي «فخر الوطن لا تسعنا الكلمات للتعبير عن حجم حبنا لك، ولكن نسأل الله لك عمراً مديدا بالصحة والعافية، كُل عامٍ وأنت بألفِ خير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».

وعلق عبدالله قائلاً «كل عام وانت أب لوطننا وقائد حكيم لشعبنا، وأيقونة التطوير وملهم الحضارة للعالم وكل عام وأنت فارس العرب، دمت فخرا لنا بو راشد».

هزاع أبو الريش كتب «محمد مقام ٍكغيث ٍسكب وكل من ينادي تحزم عضيده جزيل المعاني، رفيع النسب تنخ الصعايب ولو هي عنيدة فخرنا يطاول مدار السحب بأفكار دايم نراها سديده تحصّن بعلم ٍ وفكر وأدب وفي الحق ينصف ولاشي يحيده يثيب المعنّى، ولجله يهب بهبة فزيع المعاني الرشيدة».



ميلاد دبي



أما محمد السويدي فكتب «دبي ميلادها من يوم ميلادك لو كانت ف عز من لحظة ولادتها»، بينما علقت روضة الهاشمي «كل عام وأنت بخير وصحة وسلامة وسعادة بارك الله فى عمرك وأدامك لنا تاج على رؤوسنا أحبك وايد».

ودون نور عطاطرة «كل عام وأنت صانع المستقبل، وصانع الأمل، وصانع السعادة، كل عام وأنت القائد والقدوة والأب، والمُلهم وفخر الأجيال، عسى عمرك مديد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد».

أما عدنان محمد الحمادي فقال «يشهد لك التاريخ والناس تشهد يا مروض الأفكار يا عالي الشان. فكرك سرى لبعيد يستشرف الغد مفتاح عسرات المغاليق المتان. قايد فريد النوع ما يشبهك حد محمد آل مكتوم للمجد عنوان».

وعلق محمد هلال «شهد العالم في مثلِ هذا اليوم ميلاد رجل عظيم، شكّل ملامح حياتنا العصريّة وكرّس حياته لقهر المستحيل، وأسهمت أفكاره وإنجازاته في تطويرِ بلدهِ ورفاهية شعبهِ وامتدّت يده الخيِّرة إلى الإنسانيَّة في كافة صورها.. كل عام وأنت فخرٌ للوطن. الله يحفظك لدولة الامارات وشعبها».